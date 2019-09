Una jove de 22 anys mor en un accident de cotxe a la C-16

Javier Llamas

17.09.2019 | 04:00

Una jove de Terrassa va morir diumenge en un accident de trànsit a la C-16. El cotxe que conduïa va sortir de la via.Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 5.10 de la matinada: accident a l'autopista C-16, al terme municipal de Terrassa, en direcció Manresa. El punt kilomètric: el 24.La policia autonòmica investiga les circumstàncies del sinistre mortal. El turisme va sortir de la via, no ha transcendit el perquè. Com a ...