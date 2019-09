Front comú de Terrassa i Sabadell perquè el IV Cinturó arribi "com a mínim" fins a la Ronda Oest de Sabadell

17.09.2019 | 16:44

Els municipis de Terrassa i Sabadell treballaran junts perquè el Ministeri de Foment ampliï el traçat del Quart Cinturò "com a mínim" fins a la Ronda Oest de Sabadell. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, ha confirmat l'aliança entre les dues cocapitals vallesanes en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ANC), on ha puntualitzat que el fet que l'alcaldesa sabadellenca, Marta Farrés, sigui socialista no suposa un problema per l'enteniment entre els dos Ajuntaments. Ballart ha recordat que per a Terrassa "és prioritari que la B-40 no mori en una rotonda al nord de la ciutat". Aquest és un dels temes principals que l'alcalde egarenc exposarà al president de la Generalitat, Quim torra, a la trobada que tindran demà dimecres.

Ballart espera que Quim Torra i el Govern de la Generalitat facin costat a la reivindicació vallesana. A la reunió institucional també s'abordaran qüestions com a l'arranjament de les rieres de Terrassa, la inclusió de la ciutat a la zona tarifària 2 i la gratuïtat del peatge de la C-16 a les Fonts.