Continua el pols amb Endesa

17.09.2019 | 04:00

Cap dels 23 ajuntaments de la comarca vol fer-se càrrec el deute contret amb Endesa per les famílies que no poden pagar la llum. El pols amb la companyia elèctrica es va iniciar quan a finals de juliol, Endesa va enviar una carta als ajuntaments demanant que es fessin càrrec del 50% del deute de pobresa energètica. Terrassa va ser un dels primers municipis a negar-se rotundament a pagar res. Ahir, el Consell d'alcaldies va acordar denunciar les formes emprades per Endesa (una missiva que consideren amenaçant en plena època estival) i rebutjar pagar amb diners municipals les factures pendents de les famílies més vulnerables. L'acord es va quedar aquí. Terrassa volia que el text rebutgés també que la Generalitat o la Diputació de Barcelona es pogués fer càrrec d'una part d'aquest deute, però no va haver-hi consens. Algunes formacions defensen que s'ha de donar marge de maniobra perquè el Govern negociï amb la companyia.