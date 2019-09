Ajuntament i Circutor, els guanyadors

17.09.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa, en institucions, i Circutor, en empreses, han estat els guanyadors absoluts de la competició, així com en les diverses categories. Per aquesta proclamació, s' ha tingut les classificacions en els diversos esports, tant en categoria masculina com femenina i mixta, mitjançant l'acumulació de punts segons els resultats obtinguts pels seus atletes:

Bàsquet: 1r. Ajuntament de Terrassa, 2n Circontrol i 3r. Estamp

BTT: 1r. Circutor; 2n. Mossos d'Esquadra, 3r. Ajuntament de Terrassa

Ciclisme: 1r. ControlPack, 2n Mossos d'Esquadra i 3r. Mediapro

Escacs: 1r. Edami, 2n Evolutt i 3r. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Fútbol sala: 1r Mediapro, 2n: Ferrocarrils, 3r. Telstar

Fútbol7: 1r. Ficosa, 2n Ajuntament de Terrassa i 3r. Mossos d'Esquadra

Hoquei: 1r. CD Terrassa, 2n Unia 22 i 3r. Athletic Terrassa

Natació: 1r. Pont Aurell y Armengol, 2n Mossos d'Esquadra i 3r. Accent Social

Pàdel: 1r. CIRSA, 2n Ajuntament de Terrassa i 3r. Circutor

Running: 1r. Ajuntament de Terrassa, 2n CIRSA i 3r. Telstar

Tennis: 1r. Mossos d'Esquadra, 2n BBVA i 3r. Ajuntament de Terrassa

Tennis taula: 1r. Openetics, 2n Ajuntament de Terrassa i 3r. Circutor