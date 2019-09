Rescat d'una excursionista ferida a Can Candi

16.09.2019 | 17:50

Els bombers van rescatar dissabte una dona ferida al turó de Can Candi. Se trobava en lloc de difícil accés per una ambulancia. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 11.20 del matí. Una dona havia caigut pujant a Can Candi. Es trobava a una pista forestal tancada per una cadena. Els bombers van arribar al lloc on era i la van portar a una ambulancia del SEM, que la va traslladar a un centre sanitari. La ferida, de 74 anys i veïna de Terrassa, presentava una posible luxació d'espatlla.