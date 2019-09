Mor una terrassenca de 22 anys en accident de trànsit a la C-16

Succesos

16.09.2019 | 13:31

Una jove de 22 anys, veïna de Terrassa, va morir la matinada del diumenge en un accident de trànsit registrat en l'autopista C-16, a l'altura de la citada localitat vallesana, segons ha informat el Servei Català de Tránsit.

L'accident va tenir lloc en el quilòmetre 24 de la C-16 en direcció a Manresa. Amb aquesta víctima són 127 les persones que han mort aquest any en les carreteres interurbanes de Catalunya.

El succés es va produir sobre les cinc de la matinada quan, per causes que es desconeixen, el turisme en el qual viatjava sola la jove M.R.R., de 22 anys, va sortir de la via.

Al lloc de l'accident es van desplaçar vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Arran de l'accident, hi va haver restriccions de trànsit en la C-16 en el tram del sinistre fins a passades les vuit del matí.