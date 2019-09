Atropella un ciclista, marxa i diu que no es va adonar

16.09.2019 | 17:53

El conductor d'un cotxe va marxar del lloc d'un accident després de colpejar un ciclista, però va dir després a la policia que no s'havia adonat de l'accident. Els fets van ocórrer dissabte al migdia, a les 12.15, al carrer del Renaixement, a l'alçada de la carretera de Castellar. Segons va ser informada la Policia Municipal, un ciclista va ser atropellat i el vehicle responsable es va donar a la fuga. El SEM el va atendre i el va traslladar a MútuaTerrassa. La policia disposava de dades del cotxe i uns agents van localitzar el domicili del conductor, que va declarar no haver-se adonat del cop. D'altra banda, divendres, a les tres de la tarda, una patrulla de la Policia Municipal va ser requerida per l'atropellament d'una dona que circulava amb un patinet elèctric a la carretera de Montcada, amb el carrer de la Cisterna. Personal sanitari la va atendre. No va ser necessari el seu trasllat a un centre mèdic.