El veto al cotxe expulsarà de Barcelona 47 mil vehicles

Una tercera part del parc mòbil de la ciutat no podrà entrar a Barcelona a partir de l'1 de gener. Alberto Tallón

Laura Hernández

14.09.2019 | 04:00

Un de cada tres vehicles de Terrassa es veurà afectat per les restriccions de tràfic a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) permanent que l'1 de gener de 2020 s'aplicarà a Barcelona. Els vehicles sense el distintiu ambiental de la Dirección General de Tráfico tindran prohibida la circulació per l'interior de la capital catalana i el veto deixarà fora 46.975 vehicles procedents de Terrassa, un 35 per cent dels cotxes, furgonetes, camions, busos i ...