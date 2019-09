Policies solidaris amb un calendari i la "rapada" massiva

Redacció

14.09.2019 | 04:00

La vessant solidària de la Policia Municipal és coneguda. Per tercer any consecutiu, el cos local impulsa una nova campanya per recaptar fons a favor de la investigació del càncer infantil. Avui es presentarà el calendari benèfic del 2020 i dilluns celebrarà un acte multitudinari que ha esdevingut marca d'identitat d'aquestes iniciatives policials: una gran "rapada".El lema d'enguany és "Jo sóc futur". Per ...