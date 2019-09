Uns vàndals buiden clor a la piscina de Vallparadís 

14.09.2019 | 04:00

Uns vàndals van buidar ahir de manera intencionada el dipòsit de clor de la piscina de Vallparadís, ja tancada després de la temporada estival. Els trinxeraires es van introduir en el recinte, no ha transcendit a quina hora, i van abocar el clor procedent del magatzem de manteniment de la piscina, segons l'Ajuntament. Van tirar la substància química en la pileta. Quan el Consistori va tenir coneixement de la incidència va avisar els bombers. Aquests van rebre l'alerta a les nou del matí. Diversos efectius van acudir a la instal·lació del Parc de Vallparadís. En principi, les lectures de mesurament de clor eren negatives. Però la substància no estava on havia d'estar. Els bombers van descartar efectes negatius en el medi ambient o la salut pública, segons el Consistori, que va indicar que el propi sistema de filtrat i neteja de la piscina aniria eliminant l'excés de clor. La Policia Municipal investiga els fets.