L'Ajuntament diu que el trànsit al Centre no va ser conflictiu

Redacció

13.09.2019 | 04:00

El primer dia del curs és també una incertesa per comprovar com anirà el trànsit rodat. Aquesta vegada, a més, la prova de foc provocava més dubtes per tots els canvis aplicats fa poc al Centre de la ciutat, sobre tot el que és el centre més històric i neuràlgic. La revolució en el trànsit del Centre convidava al pessimisme. Es vaticinava un col·lapse, però la situació "va ser millor ...