Tot per Terrassa demana a la presidenta de la Diputació que rectifiqui

12.09.2019 | 10:16

Tot per Terrassa (TxT) insta a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, a rectificar i que el deute d'Endesa no sigui assumit per cap administració pública.

En una moció presentada avui dijous en suport a la Llei contra la pobresa energètica (24/2015), TxT demana a la presidència de la Diputació que canviï les seves declaracions on instava a la Generalitat a assumir la part del deute que reclama Endesa. El partit municipalista demana fermesa i que "el deute no sigui finançat des de cap administració pública, sigui quina sigui". "La no existència d'un conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'empresa, fan que no hi hagi cap imperatiu legal que obligui al pagament d'aquest deute per part de l'administració, ni local, ni autonòmica", asseguren.

Respecte la Generalitat, TxT també li demana que lideri la defensa dels drets energètics, especialment dels ciutadans "més vulnerables".En la moció també es demana als ajuntaments, i a totes les administracions competents, que utilitzin "les vies sancionadores de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars o famílies, no permesos per la llei 24/2015".

Aquest agost, Endesa va enviar una carta a diferents ajuntaments, entre ells el de Terrassa, on exigia el cobrament del 50% del deute generat per les famílies. Si no es fa efectiu, a partir de l'1 d'octubre amenaça d'iniciar els talls de subministraments a les famílies afectades.