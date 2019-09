Reposant samarretes fins al darrer moment

11.09.2019 | 04:00

La campanya de la Diada 2019 s'ha viscut a la seu de l'ANC local amb la voràgine de tots els anys i amb satisfacció final. "Va començar una mica tranquil·la, com a tot arreu -explica Artur Moncal-, però s'ha disparat les darreres dues setmanes. La gent ja coneix els mecanismes de la Diada i esperen al final". Ahir, poques hores abans de la manifestació, els membres de la comissió local es van veure obligats a fer dos viatges a la fàbrica de Mataró que fabrica les samarretes per a reposar. Moncal avança que avui al tram de Terrassa s'escoltaran crits per la independència, per la llibertat dels presos "i també una demanda als partits per què, si la unitat política no és possible, hi hagi unitat estratègica".