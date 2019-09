11.09.2019 | 12:33

Diversos partits polítics i sindicats han fet aquest matí una ofrena floral a Salvador Allende, el president de Xile assassinat al cop militar de l'11 de setembre de 1973. L'acte s'ha celebrat als Jardins de Salvador Allende, a Can Palet II, davant d'una placa d'homenatge al president. El PSUC Viu, convocant de l'acte, ha destacat que la convocatòria respon al desig de "mantenir viva la memòria democràtica i els màrtirs per la llibertat i recordar la necessitat de combatre el feixisme i reivindicar els governs i moviments populars". La commemoració coincideix amb l'aniversari (80 anys) del Winnipeg, el vaixell xilè que va rescatar molts exiliats espanyols. Més de 2.000 persones.

A l'acte a Can Palet II han assistit persones provinents del PSUC-viu, EUiA, PSC, CCOO i Podem. "Reivindiquem la Catalunya popular i treballadora, solidària amb els pobles i compromesa amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat", deien els convocants. El manifest llegit ha defensat un "catalanisme popular" i una Catalunya "obrera, popular i solidària" per una "República federal".