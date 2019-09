Mercat i rock per Sanfilippo

11.09.2019 | 04:00

L'Asociación Sanfilippo Barcelona va celebrar el cap de setmana un mercat solidari i uns concerts de rock per recaptar fons per la investigació de la malaltia. El mercat es va desenvolupar a la plaça del Primer de Maig, a Sant Pere Nord, divendres i dissabte. Els voluntaris de l'associació van vendre, per 2, 3 i 5 euros, articles diversos: roba, bijuteria, material escolar, llibres. Dissabte a la nit va tenir lloc, a la sala The Cavern Rock Club, al carrer de ...