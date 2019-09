Imputat perquè conduïa sense tenir carnet 

11.09.2019 | 04:00

La Policia Municipal ha imputat un delicte contra la seguritat del trànsit al conductor d'un vehicle perquè conduïa sense tenir el carnet preceptiu. No n'havia tingut mai. Dilluns, cap a les onze de la nit, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un turisme al carrer d'Àlaba, a Torre-sana, perquè circulava amb els llums apagats. Consultades les dades del conductor amb la DGT, es va comprovar que aquest mai havia obtingut un permís de conduir. Per aquest motiu, aquesta persona serà investigada per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.