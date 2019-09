Crida de l'independentisme a la unitat

11.09.2019 | 21:29

Els carrers de Barcelona es van tornar a omplir ahir en la "Diada més difícil", en paraules de la presidenta de l'ANC, Elisenda Peluzie. Els manifestants –600 mil, segons la Guàrdia urbana, la segona xifra més baixa–, van retraure als partir les picabaralles dels darrers mesos amb el crit: "la gent mai falla". Als carrers i als escenaris de la Diada es van sentir ahir apel·lacions a la "unitat estratègica", "unitat per l'objectiu comú de la independència, va respondre Peluzie. Omnium va donar ahir un cop d'efecte convocant un acte de tot el sobiranisme català a l'Arc de Triomf, on va reunir a representants de totes les formacions independentistes i també als comuns.

Els independentistes terrassencs van tornar a mobilitzar-se i van omplir el tram 11 de la manifestació, on es van fer apel·lacions a la unitat i a la llibertat dels presos. En un moment de la concentració, minuts abans dels discursos, un grup de manifestants van increpar a Joan Tardà, Gabriel Rufián i Pere Aragonés quan passaven per la zona egarenca de la manifestació. Els concentrats els van demanar "unitat" i fidelitat "al mandat del poble" i "al mandat de l'1-O".