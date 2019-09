Premi a l'Escola Roser Capdevila

10.09.2019 | 15:56

L'Escola Roser Capdevila ha guanyat un dels premis Acció Tutorial 2019 pel seu projecte titulat "Per la millor del benestar de l'aprenentatge: dels ambients externs a l'ambient enriquidor de l'aula". La iniciativa proposa millorar el benestar, la intel·ligència emocional i el nivell acadèmic inspirant-se en les tècniques del mètode Montessori; i millor l'atenció i aprenentatge de tres competències clau: autonomia e iniciativa personal, social i ciutadana i aprendre a aprendre. El guardó d'Acció Tutorial està impulsat per Fad i BBVA i té l'objectiu de reconèixer la labor d'innovació pedagògica en el sector educatiu. El Roser Capdevila és, juntament amb Col·legi Claret de Barcelona, els únics de Catalunya que han estat premiats en la convocatòria d'aquest any. En total, la convocatòria ha premiat 23 projectes d'arreu de l'Estat espanyol.