10.09.2019 | 04:00

Serà investigat per conduir sense carnet. A les onze de la nit de dissabte, una dotació de la Policia Municipal van aturar un turisme al carrer dels Dipòsits, prop de l'avinguda de Can Boada del Pi. En consultar les dades del conductor, els policies van esbrinar que aquesta persona no tenia carnet: mai havia obtingut un permís de conduir. Per aquest motiu serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.