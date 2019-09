Fora Stocks! va tenir molta afluència i bones vendes

M. B.

10.09.2019 | 04:00

Aquest dissabte, el Raval de Montserrat, va ser una gran tenda a l'aire lliure. El motiu és que se celebrava el Fora Sotcks! d'estiu, que estava programat per finals de juliol però es va suspendre per la pluja i el vent que va aparèixer a primera hora. Així, doncs, Terrassa Centre va parlar amb els associats i van demanar una reprogramació a l'Ajuntament per fer-ho un altre dia.La cita, doncs, va ser aquest primer dissabte de setembre i al Raval perquè la Plaça Vella ja estava ocupada per la ...