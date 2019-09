El detenen per una ordre de recerca i li decomisen marihuana

10.09.2019 | 04:00

Agents locals van detenir divendres un individu buscat per la Justícia. A més, li van intervenir droga. A les 10.45 de la nit, una patrulla de la Policia Municipal va a identificar el sospitós a l'avinguda de Can Boada del Pi, a l'alçada de la Ronda de Ponent. Aquest individu tenia una ordre de recerca i detenció dictada per un jutjat de Granollers. Els agents el van detenir per la seva presentació al jutjat de guàrdia i el van denunciar per via administrativa perquè portava a sobre 0,4 grams de marihuana.