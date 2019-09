Cinc imputats per embriaguesa al volant

J. Ll.

10.09.2019 | 04:00

La Policia Municipal va obrir durant el cap de setmana cinc diligències a conductors per delictes contra la seguretat del trànsit. Tots van donar positiu d'alcoholèmia.

Cap a les set de la tarda de dissabte es va produir un accident sense ferits entre dos turismes a la carretera de Rubí, a l'alçada de les Fonts. Un dels conductors presentava signes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. I va donar un resultat positiu de 1,21 mil·ligrams en la prova d'alcoholèmia. Després es va negar a realitzar les proves reglamentàries, les de precisió. Per aquesta raó ha quedat imputat: serà investigat per la negativa a realitzar les proves i per un presumpte delicte contra la seguretat viària.

A les 0.45 hores de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un turisme a l'avinguda de Barcelona, en observar una conducció erràtica. El conductor va donar una taxa positiva d'alcohol de 0,82. A les tres de la matinada, un turisme va xocar contra vehicles estacionats al carrer de Colom, a l'alçada del Wagner. El nivel d'alcoholèmia: 0,89 mil·ligrams.

A les sis del matí ha haver-hi un xoc entre dos cotxes a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer. Un dels conductors va donar una taxa d'alcohol de 0,78 mg en les proves. Dues hores després, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un quadricicle que circulava fent ziga-zagues per la plaça de la Dona i va realitzar un gir prohibit des de la carretera de Castellar en direcció al carrer de Josep Tapioles. Allà va ser aturat. El conductor, que presentava signes d'embriaguesa, va obtenir una taxa de 0,67.