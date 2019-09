Ampli dispositiu per garantir la seguretat en el desplaçament

Redacció

10.09.2019 | 04:00

Un any més, l'Ajuntament de Terrassa posarà en marxa un dispositiu especial per facilitar la mobilitat i garantir la seguretat de l'alumnat en els seus desplaçaments, això com en les entrades i sortides dels centres escolars. La tornada a l'escola per a l'alumnat d'infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà tindrà lloc el 12 de setembre, mentre que les classes als ensenyaments de cicles formatius de grau superior de ...