10.09.2019 | 19:40

Feia olor de cremat. Fins als bombers ho van percebre, però no van trobar cap incendi. Unitats de Bombers de la Generalitat han anat avui, a la una de la matinada, al carrer de Francesc Oller després de rebre una alerta de possible foc en un edifici: feia olor de fum en els baixos d'un immoble. Els bombers van marxar després de buscar l'origen del foc, que no van trobar.