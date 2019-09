Dia mundial de la Distròfia Muscular de Duchenne

10.09.2019 | 04:00

El Raval, davant de l'atri de l'Ajuntament, va acollir el dissabte cap al vespre la commemoració del Dia Mundial de la Distròfica Muscular de Duchenne organitzat per l'entitat Cors Lluitadors de Duchenne . L'acte, al que van assistir també membres de la Corporació Municipal, va consistir en la lectura d'un manifest a càrrec de l'entitat i en l'encesa de blau de la façana de l'Ajuntament. El Dia Mundial de la Distròfica Muscular de Duchenne se celebra anualment per contribuir a donar visibilitat a tots els infants i joves afectats per aquesta malaltia minoritària.