Ramon Rami presideix el congrés internacional del càncer de pulmó

07.09.2019 | 04:00

La World Conference on Lung Cancer, el Congrés Internacional del Càncer de Pulmó, es celebra aquest any a Barcelona. Comença avui. I un doctor terrassenc, una eminència en la matèria, será el copresident del congrés. Es tracta de Ramon Rami, cap clínic del servei de Cirurgia Toràcica de l'hospital universitari MútuaTerrassa. Es tracta d'un professional, l'unic tota Espanya, que ha obtingut el Merit Award, el màxim reconeixement de la Internacional Asociation for de Study of Lung Cancer (IASLC).

El congrés internacional es celebra a Fira Barcelona entre el 7 i el 10 de setembre i comptarà amb més de 2.800 presentacions. Ramon Rami té l'agenda atapeida, però la seva amabilitat és proverbial i treu uns minuts del seu temps per atendre Diari de Terrassa. Per parlar, amb la seva passió habitual, dels avenços científics relacionats amb la prevenció, la diagnosi i el tractament dels cáncers toràcics. Uns 7.500 professionals de tot el món estaran presents en l'esdeveniment barceloní. Rami també, com d'altres anys, però aquesta vegada com a president d'aquesta trobada.

"És un honor i un privilegi", diu el doctor. Fa 25 anys que va assistir a la primera conferència, a Colorado. Aleshores era un jove doctor adjunt. En aquest quart de segle ha estat testimoni, i protagonista, de progressos en la recerca i el tractament dels tumors, de troballes sobre la mutació genètica de les cèl·lules que donen lloc als càncers, d'avenços farmacològics que incideixen en la via metabòlica provocada per aquelles mutacions. Fàrmacs "diana" que han substituït a sessions de quimioteràpia i que han augmentat la supervivència de malalts i cronificat la malaltia en molts casos, que fan remetre als tumors, els redueixen i frenen. I amb la reducció de la massa tumoral augmenta la qualitat de vida de les persones afectades.

Rami destaca també els canvis en el seu terreny, la cirurgia, "amb avenços cap a una cirurgia toràcica mínimament invasiva". Abans, recorda, els cirurgians com ell obrien el tòrax dels pacients en el quiròfan, separant costelles, per a extreure els tumors. "Ara obrim dos o tres orificis i col·loquem una càmera de vídeo, i usem instrumental específicament dissenyat per a això", diu el doctor. Han millorat les operacions i, per aquesta raó, han millorat també els postoperatoris. S'arribarà a curar el càncer de pulmó? Sí, respon, "com altres càncers". No se sap quan, per descomptat, però el camí recorregut per la ciència en els últims quinze anys indueix a l'optimisme.

El responsable de cirurgia toràcica de Mútua ha liderat la guia clínica internacional de classificació del càncer de pulmó que s'empra des de principis de 2017 en tots els hospitals del món i que serà el manual de referència fins a l'any 2024. El Merit Award li va ser concedit fa poc més d'un any pel seu esforç en la creació d'aquest sistema d'estadificació per a la presa de decisions en el tractament del càncer de pulmó. Agrupar les tumoracions havia restat precisió en les accions mèdiques. Amb la nova eina s'afinava la grandària i es podia dur a terme un diagnòstic més concret, i un tractament més personalitzat.

Greene

Ramon Rami Porta (Barcelona, 1956) no s'atura. Té molt a fer després del congrés internacional. Entre altres coses, assistir al festival Graham Greene que cada any organitza el Graham Greene Birthplace Trust en homenatge al gran escriptor britànic. Rami és un afeccionat irreductible a l'autor d'obres immortals com "El poder i la glòria", "L'americà impassible" o "El factor humà". Ha viatjat a escenaris en els quals Graham Greene va ambientar les seves novel·les: a Vietnam, a Budapest, a Buenos Aires. A Londres, per descomptat.

L'any passat no va poder acudir a aquesta cita perquè precisament la seva celebració va coincidir amb la del congrés internacional que aquest any presidirà ell mateix. Després, a gaudir amb el mestre creador de"El ministeri de la por".