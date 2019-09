Quintuplica la taxa d'alcohol i acaba detingut 

07.09.2019 | 04:00

La Policia Municipal va detenir dijous un conductor que va multiplicar per cinc (i més) la taxa màxima d'alcoholèmia permesa després d'un accident. Es va negar a bufar. Va ser detingut. A les 11.20 de la nit, el 112 va comunicar a la Policia Municipal que un vehicle havia xocat amb d'altres estacionats a l'avinguda de Madrid. Una unitat de la Policia Municipal va confirmar hi havia implicats quatre vehicles, el causant de l'accident i tres més estacionats. Els agents van comprovar que el conductor no havia patit lesions visibles i que presentava símptomes d'ebrietat. Se li va realitzar la prova estimativa d'alcoholèmia. Va donar un resultat d'1,39 mil·ligrams. Uns agents el van traslladar a les dependències policials per les proves de precisió, però el conductor no va voler bufar. Es va procedir a la seva detenció per concurs de delictes contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de l'alcohol i negar-se a realitzar les proves d'alcoholèmia.