Mercat solidari i concerts musicals a benefici de l'Asociación Sanfilippo

07.09.2019 | 04:00

L'Asociación Sanfilippo Barcelona segueix amb les seves campanyes de recollida de fons i aquest cap de setmana té dues cites importants. Voluntaris de l'entitat terrassenca van vendre ahir objectes a un mercat solidari montat a la Plaça del Primer de Maig, a Sant Pere Nord, on tornarà a ser avui de deu del matí a vuit de la tarda. Allà, l'associació vendrà material escolar, roba, complements, bijuteria, llibres, lots de productes per a la llar, quadres i joguines. Tot a 2, 3 i 5 euros per articles. Les activitats prosseguiran aquesta nit amb un concert doble que se celebrarà a The Cavern Rock Club, al carrer de Còrdova. Allà actuaran Commando, un grup egarenc de tribut a Ramones, i una banda de tribut al grup Halloween. El preu de l'entrada-donatiu és de 7 euros. La sala obrirà les portes a les 10.30. La síndrome de Sanfilippo és una malaltia neurodegenerativa infantil, una patologia minoritària que sofreix Pol, un adolescent terrassenc, des de molt nen. L'associació recapta diners per a la investigació de la malaltia.