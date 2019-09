Els canvis en el trànsit al Centre li han semblat bé?

Sergi Estapé

07.09.2019 | 04:00

Tot i que l'hora de la veritat serà el pròxim dijous dia 12 de setembre, amb l'inici del curs escolar, els terrassencs ja han pogut començar a fer-se una idea del que suposaran els canvis de sentit de circulació en alguns dels carrers més concorreguts del Centre de Terrassa. La reordenació implica que el Centre de la ciutat augmentarà les seves zones que es denominen com a illes de vianants, on els vehicles no tindran accés. Els ciutadans ...