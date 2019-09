06.09.2019 | 18:22

Policies municipals han llançat aquesta tarda sepiolita a la calçada de la plaça del Doctor Robert per a absorbir una taca de gasoil. La substància havia estat abocada per un autobús davant l'hospital de Sant Llàtzer. L'incident ha ocorregut a les 5.20 de la tarda. En principi, els bombers havien estat avisats per si havien d'intervenir per netejar la calçada, però finalment la Policia Municipal s'ha fet càrrec de la situació.