La revolució del Centre

Javier Llamas

06.09.2019 | 04:00

La prova de foc serà el proper 12 de setembre, quan comenci el cole. Ahir es van aplicar els nous canvis d'ordenació del trànsit al Centre, una transformació rellevant que ha quedat diluïda perquè la circulació encara no ha recobrat el seu pols habitual. No obstant això, ahir mateix, una hora després d'iniciar-se les modificacions, ja es van poder intuir alguns dels problemes que implicarà la nova situació: per exemple, les congestions al carrer de Baldrich.A l'inici del recorregut d'aquest ...