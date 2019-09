Nova cita amb Fora Stocks al Raval amb més de 35 comerços

Mercè Boladeras

06.09.2019 | 04:00

L'entitat comercial Terrassa Centre ha reprogramat el Fora Stocks d'estiu per aquest dissabte, 7 de setembre. La cita per trobar i comprar articles i productes a bon preu estava prevista pel 27 de juliol però la pluja, acompanyada de vent, va interrompre al matí i es va suspendre, tot i que a la tarda va fer sol i alguns comerciants van decidir sortir però només a peu de botiga.El Fora Stocks torna, doncs, per oferir roba, calçat, complements i altres a molt ...