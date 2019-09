Educació obre 8 aules "bolet" en centres de la xarxa pública

Mercè Boladeras

06.09.2019 | 04:00

El curs va acabar amb la petició d'un pla de xoc per part de l'Ajuntament per fer front a la demanda d'escolarització de famílies nouvingudes, tant de Catalunya i de la resta de l'Estat com de l'estranger. I ahir, el director de Serveis Territorials, Jesús Viñas, va donar a conèixer algunes de les mesures que s'han acordat i s'implantaran.La més important és l'obertura de 8 aules "bolet" o grups addicionals a infantil i ...