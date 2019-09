05.09.2019 | 04:00

.Per entrar al centre. La nova ruta és per Doctor Cabanes i Col·legi.Per sortir del centre. L'itinerari nou és per Vall, Portal Nou y Baldrich.Al pàrking de la Plaça Vella. Si vens del tram sud de la Rambla, girant per doctor Cabaners fins al carrer Col·legi, i per aquesta ruta fins a la boca d'accés al parking. Si vens del Passeig, hauràs d'eludir el centre per què el Portal Nou ha canviat de sentit. Caldrà baixar per ...