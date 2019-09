La Mostra TerraTapes, anulada davant la previsió de pluges

Redacció

05.09.2019 | 12:20

La Mostra TerraTapes prevista avui a la plaça Didó ha quedat suspesa davant la previsió de pluja i es trasllada a la setmana vinent. L'organització ha decidit anular la cita gastronòmica d'avui i canviar-la al dijous dia 12 al mateix lloc i amb el mateix horari, des de les 19 h fins a les 23 hores. Aquelles persones que hagin comprat els tiquets de forma anticipada en els establiments participants se'ls convalidarà.

La festa gastronòmica, que tindrà música a càrrec del DJ Moreno de l'Aula de Música, està molt consolidada. En aquesta edició participen quinze restaurants, onze dels quals són els actuals integrants de la ruta clàssica: Cafè de l'Aula, Zurito, El Rovell de l'Ou, Fora de Carta, Syrah, La Torreta, L'Origen del Vi, Tascana, El Vapor Gastronòmic, i Sa Illa. Es sumen tres convidats molt especials que són el El Centre Cultural, Ristol Restaurant i Yummy Pastisseria. Aquest últim establiment serà el que aportarà la part més dolça de la tarda i nit de tapes.

A 10 euros i premis

Els tiquets de la consumició tenen un preu de 10 euros i val per 4 consumicions més una copa de regal. Els restaurants han posat en actiu la venda anticipada d'entrades als restaurants participants i el mateix dia a la plaça Didó, amb l'objectiu que els assistents es puguin estalviar les cues. La mostra també té premi. Es pot guanyar dotze TerraTapes i dotze ampolles de vi.

La mostra tindrà el seu epicentre en un lloc emblemàtic de la ciutat, presidit pel complex industrial de l'antic Vapor Amat dissenyat per l'arquitecte Lluís Muncunill. L'edifici modernista acull actualment la sala d'exposicions que porta el nom del seu autor. Al costat hi ha també l'Institut del Teatre, lloc on s'han format centenars d'actors i actrius. I, al centre, la ximenea singular de base quadrada. El nom de la plaça, on també hi ha accés a les dependències de l'Ajuntament, és un homenatge al gran titellaire Ezequiel Vigué Mauri, conegut com a Didó.