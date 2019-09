La Mostra TerraTapes arriba aquesta tarda i nit a la plaça Didó

Redacció

05.09.2019 | 04:00

La tornada de vacances sempre es fa més amena si hi ha propostes pel gaudi a la ciutat. Avui, hi ha una nova cita amb la Mostra TerraTapes que tindrà com a punt de trobada i degustació la plaça Didó, Des de les 19 h fins a les 23 hores. La festa gastronòmica tindrà música a càrrec del DJ Moreno de l'Aula de Música.La Mostra TerraTapes està molt consolidada. En aquesta edició participen quinze restaurants, onze ...