Marxa de Torxes per recordar el saqueig de 1713 

Redacció

05.09.2019 | 04:00

El manifest concloïa: "Recordem als terrassencs i terrassenques que van lluitar per defensar els nostres drets fa 300 anys, però també recordem que tenim presos polítics i exiliats, entre ells dos terrassencs, el conseller Josep Rull i el conseller Lluís Puig, però com diu el poeta 'ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble'". La Comissió 4 de Setembre va tornar a conmemorar ahir, amb la tradicional Marxa de ...