El nou curs començarà amb vuit aules "bolet" als centres públics

05.09.2019 | 15:52

La xarxa de centres d'infantil i primària públics a Terrassa obrirà el nou curs 2019-20 vuit grups addicionals per cobrir la demanda d'alumnat de famílies nouvingudes. Les aules, que es coneixen com a "bolet", s'implanten a les escoles Abat Marcet, Agustí Bartra, Antoni Ubach, Bisbat d'Ègara, Lanaspa, Joan XXIII, Josep Ventalló i Roc Alabern. Això suposa un increment respecte al que es va anunciar al mes de juny.

La mesura ha estat anunciada pel director de Serveis Territorials, Jesús Viñas, a la roda de premsa del nou curs escolar que començarà el dijous 12 de setembre. Durant l'acte i en temes de planificació, Viñas ha dit que segueixen estudiant obrir nous instituts-escola, com el Pere Viver que arrenca aquest curs, però que encara no han decidit a on, com i quan.