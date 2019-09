Cant a la memòria al Convent de Sant Francesc

05.09.2019 | 04:00

Seguint la tradició, l'acte commemoratiu dels Fets Històrics del 4 de Setembre de 1713 a Terrassa es va celebrar ahir a l'església del Convent de Sant Francesc d'Assis, el lloc on bona part de la població de Terrassa s'aixoplugà fugint del setge borbònic i que va funcionar com a lloc de refugi i de resistència. Representants del Consistori, encapçalats per l'alcalde Jordi Ballart, van participar en l'acte institucional, que va donar inici ...