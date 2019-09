Tradició i jocs en un espai pel gaudi de petits i grans

Sergi Estapé

04.09.2019 | 04:00

Per tercer any consecutiu, Terrassa viu la Setmana de Jocs al Carrer, una mostra acurada de jocs tradicionals i que, dissortadament, molts d'ells estan oblidats, que s'amaneix també amb contes i exposicions. Des del passat dilluns i fins aquest divendres vinent, la Plaça Vapor Ventalló fuig de l'esfera digital que ens envolta i d'altres avenços ja instal·lats a la quotidianitat dels infants, i s'endinsa en un món completament diferent, on predomina la ...