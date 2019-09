Els llibres de text de l'ESO de segona mà, els més venuts

04.09.2019 | 11:50

L'estiu no és només època de vacances, sinó que també és el moment en què les famílies preparen el material escolar dels més petits de casa per a l'inici del nou curs. Segons dades de Milanuncions, el mercat de llibres de text de segona mà a Espanya va augmentar un 142% durant el mes de juliol, agost i setembre de l'any passat, i en els últims dotze mesos ha assolit un valor de més de 2,9 milions d'euros. Per comunitats autònomes, Catalunya ha assolit un volum de vendes de llibres de text de segona mà en l'últim any de 88.669 euros. La previsió és que el sector segueixi creixent i al setembre, només a la comunitat catalana, se superin els 13 mil euros de valor mensual. Pel que fa als llibres més venuts a Catalunya, en primer lloc es troben els de l'ESO (58,76%), seguits dels de batxillerat (30,23%) i primària (11,01%). Respecte al preu mitja d'aquests llibres de text es de 22,20 euros.