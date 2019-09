Les rebaixes tanquen una campanya de balanç desigual 

Els comerços viuen els darrers dies de rebaixes amb l'esperança de que la cojuntura política no aturi el consum aquesta tardor.

Laura Hernández

03.09.2019 | 04:00

EIs comerciants han viscut una temporada d'estiu i una campanya de rebaixes embogida. En el moment que els rètols dels grans descomptes comencen a desaparèixer dels aparadors, els botiguers fan balanç i, a diferència d'anteriors exercicis, no hi ha una valoració homogènia de les vendes, que han marcat un resultat molt diferent entre establiments.El gegant de les grans cadenes, Zara, admet que tanca les rebaixes d'estiu a Terrassa amb una davallada de vendes entre el 10 i el 15 per cent. "S'ha ...