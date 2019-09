L'alcalde de Matadepera, Nil López, nou president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

Mercè Boladeras

03.09.2019 | 13:25

L'alcalde de Matadepera, Nil López, és el nou president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. López ha estat escollit i nomenat aquest migdia en el ple de constitució per la renovació d' aquest òrgan pel periode 2019-2023. La gerència recaurà en Albert Planell, funcionari de l'Ajuntament de Terrassa i egarenc.

En el seu discurs, el nou president ha remarcat que "la gestió dels residus és un tema cabdal en la lluita contra el canvi climàtic i en l' agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible". Així ha posat ènfasi en que "cal revertir la situació actual del 39% de reciclatge per assolir les fites del 60%". Ha explicat que només hi han tres municipis de la comarca -Matadepera, Vacarisses i Palau-Solità i Plegamans- que han superat l'assignatura i ha fet una crida, especial a Sabadell i Terrassa, que són els municipis més grans, perquè treballin per revertir la situació.