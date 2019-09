Dos ferits en un accident a l'avinguda del Vallès

03.09.2019 | 19:09

Dues persones van resultar ferides aquest dilluns en un accident de trànsit a l'avinguda del Vallès.

Un particular va informar la Policia Municipal a les 10.45 de la nit. S'havia produït una col·lisió entre dos vehicles a l'avinguda del Vallès, a l'alçada del carrer del Renaixement. Dues unitats de la Policia Municipal van acudir al lloc. Semblava que l'accident s'havia produït quan un turisme es trobava aturat davant del senyal d'stop i una furgoneta va xocar amb ell per encalç. La conductora i l'ocupant del turisme van ser traslladats per una ambulància a l'Hospital de Terrassa.