03.09.2019 | 19:11

Ferit greu en caure amb un patinet elèctric a Terrassa. Un home ha resultat ferit aquesta matinada en caure del patinet elèctric amb el que anava per l'avinguda de Jaume I. Sembla que ha caigut tot sol i que ha patit lesions greus a la cara, segons informacions de serveis d'emergències. El sistema 112 ha informat la Policia Municipal a les 3.09. Ha dit que havia activat el 061 en rebre l'avís que hi havia una persona ferida després de caure del seu patinet elèctric a l'avinguda de Jaume I, a l'alçada del carrer del Pintor Huguet. Una unitat de la Policia Municipal ha acudit al lloc dels fets i ha confirmat l'accident. També han fet acte de presència dues ambulàncies i una unitat de Bombers. Els agents han comunicat que l'accidentat presentava una ferida al cap provocada per l'impacte amb el terra. Una ambulància l'ha traslladat a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.