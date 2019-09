Detingut un conductor indocumentat i sense permís que havia fet una infracció

03.09.2019 | 04:00

Una patrulla de la Policia Municipal va detenir dissabte un conductor indocumentat i sense permís. A les 9.45 de dissabte, una dotació policial va aturar un turisme que havia comès una infracció de trànsit a l'avinguda de Jaume I, a l'alçada del carrer del Periodista Grané. El conductor es trobava indocumentat i no va presentar permís de conduir. No tenia domicili conegut. Serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit. El vehicle va ser immobilitzat en no tenir assegurança obligatòria.