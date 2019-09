Detingut un conductor ebri i sense carnet que xocà el cotxe contra d'altres

03.09.2019 | 04:00

El conductor d'un turisme va ser detingut divendres després d'un accident: anava ebri i no tenia carnet en vigor. Una patrulla de la Policia Municipal va ser requerida a les 11.50 de la nit de divendres per un accident de trànsit al carrer del Consell de Cent, a l'alçada del carrer de Roig Ventura. Un vehicle havia col·lidit amb diversos vehicles estacionats. Al lloc es trobava el conductor del vehicle causant de l'accident. Presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. Sotmès a les proves d'alcoholèmia, el conductor va donar un resultat positiu de 0,40 mil·ligrams. En consultar les seves dades, es va poder esbrinar que tenia una suspensió temporal del permís de conduir i el vehicle no tenia contractada l'assegurança. L'dentificat va ser detingut i serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.