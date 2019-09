Crida a la participació per la Marxa de Torxes del dimecres

Per l'esquerra, Xavier Ordeix, Manel Martí, Aleix Puig i Artur Moncal, membres de la comissió.

Per l'esquerra, Xavier Ordeix, Manel Martí, Aleix Puig i Artur Moncal, membres de la comissió. Lluís Clotet

Mercè Boladeras

03.09.2019 | 04:00

Terrassa acollirà aquest dimecres una nova edició, la novena, de la Marxa de Torxes en homenatge als terrassens assassinats per les tropes borbòniques de Felip V el setembre de 1713. La marxa s'iniciarà a la Plaça Vella cap a les 20 hores de la tarda, després dels cants per la llibertat, i acabarà en el mateix lloc cap a les 21 hores amb la lectura del pregó a càrrec de la colla Minyons de Terrassa, que aquest any celebra el seu 40è aniversari.La Comissió pel 4 de Setembre va presentar ahir ...