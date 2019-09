Comencen els descomptes a l'autopista C-16 només per teletac o telèfon mòbil

Redacció

03.09.2019 | 04:00

Ja ha entrar en vigor la nova normativa pels descomptes en la C- 16. La reducció general del 45 per cent als peatges d'aquesta autopista només s'apliquen, a partir de diumenge passat, amb pagaments dinàmics, com la via-T o Satelise, i de dilluns a divendres no festius. No es podrà gaudir del descompte si es paga en metàl·lic o amb targeta.Les bonificacions poden arribar al 100 per 100 de la tarifa base del peatge. Hi ha bonificacions diverses pel tram ...