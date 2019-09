Alarma de foc per una olla en un habitatge del barri de sant Llorenç

03.09.2019 | 04:00

Efectius de bombers van entrar ahir a un pis de Sant Llorenç degut a una alarma d'incendi que al final va resultar falsa. Hi havia una olla al foc. El cos d'emergències va saber de l'alerta a les 3.25 de la tarda: algún deia que havia vist una columna de fum blanc sortint de la galeria d'un quart pis al carrer de la Cova Simanya. Els bombers van trucar a la porta del pis afectat, però no hi havia ningú. Van decidir tirar la porta. En entrar van constatar que la fumera es devia a una olla que els habitants de l'habitatge havien deixat al foc. Els bombers van ventilar el pis.